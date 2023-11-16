Стало відомо, скільки коштує українським перевізникам один день блокади на кордоні — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштує українським перевізникам один день блокади на кордоні Сьогодні 19:15 — Аграрний ринок

Стало відомо, скільки коштує українським перевізникам один день блокади на кордоні

Один день блокади польськими перевізниками для українських транспортних компаній коштує понад 164 тис. євро. На пунктах пропуску наразі стоять 550 вантажівок.

Про це у коментарі Новини. Live розповіла працівниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе.

В середньому один день простою одної одиниці вантажного транспорту коштує 300−350 євро. Загалом через три пункти пропуску на кордоні з Польщею не змогли переїхати 550 вантажівок.

Тому в сумі для перевізників один день коштує 164 тис. євро. Проте справжня вартість набагато більша, бо це збитки і для імпортерів, і для експортерів.

За словами Коссе, якщо незабаром відкриють кордони, тоді всі отримають свій прибуток.

Нагадаємо, що переговори польських перевізників з українським урядом 13 листопада не вирішили суперечку. Вони заявили, що продовжать блокувати кордон з Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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