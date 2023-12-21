ЄС виділить 20 мільйонів євро для підтримки українських стартапів — Finance.ua
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ЄС виділить 20 мільйонів євро для підтримки українських стартапів

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ЄС виділить 20 мільйонів євро для підтримки українських стартапів
ЄС виділить 20 мільйонів євро для підтримки українських стартапів
У рамках програми Seeds of Bravery Європейська інноваційна рада виділить 20 млн євро для підтримки українських стартапів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що у межах програми Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради виділять €20 мільйонів на підтримку української технологічної екосистеми.
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«Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. У фокусі — Deep Tech-розробки», — йдеться в повідомленні.
Програма надає 5 видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу:
  • Innovation Services (до 10 тис євро);
  • Entrepreneurship (до 25 тис євро);
  • Deep Tech Incubation (до 25 тис євро);
  • Rebuilding Ukraine (до 25 тис євро);
  • Deep Tech Scale-Up (до 50 тис євро).
У міністерстві додають, що вже зараз ви можете долучитися та отримати грант до €10 тисяч. Ці гроші можна буде спрямувати на покращення бізнес-моделі, бізнес-плану або ж розробку стратегії зростання.
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Крім цього учасники пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.
Більше дізнатися про умови відбору та подати заявку можна тут.
За матеріалами:
Економічна Правда
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