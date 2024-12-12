ЄС виділить 170 млн євро шістьом країнам на захист від дронів — Finance.ua

ЄС виділить 170 млн євро шістьом країнам на захист від дронів Сьогодні 15:32 — Світ

ЄС виділить 170 млн євро шістьом країнам на захист від дронів

Європейський Союз (ЄС) надасть шістьом країнам блоку, які межують з росією та білоруссю, 170 мільйонів євро на захист від дронів та нелегальної міграції.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

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Кошти нададуть Норвегії, Фінляндії, Польщі, Латвії, Литві та Естонії, які, за словами очільниці Єврокомісії, «мужньо захищають кордони (Європейського союзу. — Ред.) від будь-яких загроз з боку росії та білорусі.

«Вони охороняють наші спільні кордони. Тому ми надаємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль», — заявила Фон дер Ляєн на своїй сторінці в мережі X.

I just spoke to @PetteriOrpo.



Finland, alongside 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇴, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.



They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024

На сайті Єврокомісії повідомили, що кошти підуть «на модернізацію обладнання для спостереження, покращення телекомунікаційних мереж, а також розгортання засобів для виявлення та протидії безпілотникам».

Зі 170 мільйонів євро Польща отримає — 52 мільйони, Фінляндія — 50, Естонія — 19,4 мільйона євро, Латвія — 17 мільйонів, Норвегія — 16,4 млн, Литва — 15,4 млн євро.

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