ЄС виділить 170 млн євро шістьом країнам на захист від дронів — Finance.ua
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ЄС виділить 170 млн євро шістьом країнам на захист від дронів

Світ
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ЄС виділить 170 млн євро шістьом країнам на захист від дронів
ЄС виділить 170 млн євро шістьом країнам на захист від дронів
Європейський Союз (ЄС) надасть шістьом країнам блоку, які межують з росією та білоруссю, 170 мільйонів євро на захист від дронів та нелегальної міграції.
Про це йдеться на сайті Європейської комісії.
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Кошти нададуть Норвегії, Фінляндії, Польщі, Латвії, Литві та Естонії, які, за словами очільниці Єврокомісії, «мужньо захищають кордони (Європейського союзу. — Ред.) від будь-яких загроз з боку росії та білорусі.
«Вони охороняють наші спільні кордони. Тому ми надаємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль», — заявила Фон дер Ляєн на своїй сторінці в мережі X.
На сайті Єврокомісії повідомили, що кошти підуть «на модернізацію обладнання для спостереження, покращення телекомунікаційних мереж, а також розгортання засобів для виявлення та протидії безпілотникам».
Зі 170 мільйонів євро Польща отримає — 52 мільйони, Фінляндія — 50, Естонія — 19,4 мільйона євро, Латвія — 17 мільйонів, Норвегія — 16,4 млн, Литва — 15,4 млн євро.
За матеріалами:
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