ЄС виділяє Україні €17,4 млн на цифровізацію — Finance.ua

ЄС виділяє Україні €17,4 млн на цифровізацію Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

ЄС виділяє Україні €17,4 млн на цифровізацію

Євросоюз у межах проєкту «Цифрова трансформація для України» виділить €17,4 млн.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що рішення допоможе Україні «запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни».

Згідно із повідомленням, фінансування буде спрямоване на розвиток цифрових послуг та застосунку «Дія», покращення обміну даними між реєстрами та держустановами, розвиток інфраструктури електронної ідентифікації, а також на вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами.

Проєкт очолить Естонська академія електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором та допомагає впроваджувати е-послуги.

Нагадаємо, минулого року Україна долучилася до семирічної програми «Цифрова Європа» із фондом €6 млрд, повідомили у Мінцифри. Програма надає фінансування для цифровізації країн Європи за різними напрямами. Її мета — пришвидшити відновлення економіки та цифрову трансформацію. Участь країн у програмі передбачає сплату внесків. Але ЄС звільнив Україну від їх сплати у 2021–2022 роках та надав знижку 95% на фінансові внески протягом 2023–2027 років.

Загалом для України доступно чотири основних напрями, у яких можна отримати фінансування: високопродуктивний компʼютинг, штучний інтелект, дані та хмарні послуги, цифрові навички, використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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