ЄС введе санкції проти росіян, які брали участь у захопленні європейських активів — Finance.ua

ЄС введе санкції проти росіян, які брали участь у захопленні європейських активів Сьогодні 10:48

ЄС введе санкції проти росіян, які брали участь у захопленні європейських активів

Євросоюз має намір додати в 12-й пакет санкції проти осіб і організацій, які брали участь у захопленні активів європейських компаній в росії. Досі Брюссель не карав тих, хто заробив на конфіскації, але це зміниться, якщо країни ЄС схвалять останні пропозиції Єврокомісії.

Вони містяться в документі , з яким ознайомилося видання Politico.

Згідно з пропозиціями, ЄС зможе вживати обмежувальних заходів щодо тих, хто «отримує вигоду від примусової передачі власності або контролю над зареєстрованими в росії організаціями, які до цього належали особам з Європейського Союзу або контролювалися ними».

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Як пише УНІАН, у липні кремль вирішив передати під зовнішнє управління російські «дочки» Carlsberg і французької Danone. Керувати «Балтикою» поставили бізнесмена Таймураза Боллоєва, який створив компанію на початку 1990-х років. Гендиректором «Данон росія» був призначений племінник Рамзана Кадирова, заступник голови уряду і міністр сільського господарства Чечні 32-річний Якуб Закрієв. Боллоєв спочатку не дуже хотів брати участь в операції з відбирання активів, оскільки побоювався потрапити під санкції, під якими вже знаходяться друзі путіна брати Ковальчуки. Тому він навіть намагався обговорювати покупку «Балтики» у Carlsberg.

росія запропонувала Заходу «помінятися» замороженими активами: західним компаніям, які не можуть вивести капітали з рф, кремль пропонує забрати російські активи, заморожені Заходом в рамках санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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