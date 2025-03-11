ЄС впроваджує нову систему управління повітряним рухом: що зміниться до 2050 — Finance.ua

ЄС впроваджує нову систему управління повітряним рухом: що зміниться до 2050 Сьогодні 19:46 — Світ

ЄС впроваджує нову систему управління повітряним рухом: що зміниться до 2050

За прогнозами, до 2050 року кількість авіарейсів у Європі збільшиться більш ніж удвічі. Відповідно до цього, у Єврокомісії розгортають низку ініціатив, допоможуть скоротити загальні викиди повітря та підвищити пропускну здатність повітряного простору.

Про це повідомляє Politico

Ідеться про Європейський Генеральний план (The ATM Master Plan), який включає мету досягнення екологічного поліпшення та більш ефективного повітряного сполучення.

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Для досягнення максимального ефекту Європейський генеральний план містить 10 стратегічних цілей розгортання або дій, які необхідно реалізувати у найближчі 10 років. Зокрема:

попередження для зменшення ризиків зіткнень;

оптимізацію впливу на навколишнє середовище;

динамічну конфігурацію повітряного простору;

інтеграцію технологій нового покоління.

А також підключення технологій «повітря-земля», оновлення зв’язку, навігації та спостереження.

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Цілі модернізації — посилення безпеки, стійкості, конкурентоспроможності. Очікуються перспективи для постійних інвестицій в дослідження і розгортання напрацьованих рішень.

«Ініціативи, викладені в плані, можуть скоротити загальні викиди повітря в Європі та подвоїти пропускну здатність повітряного простору», — ідеться у матеріалі.

Управління повітряним рухом не є одним з найбільш помітних гравців в авіації, на відміну від літаків, аеропортів та авіакомпаній. Але це швидкий і ефективний інструмент для скорочення викидів, подолання заторів, зменшення затримок.

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За оцінками SESAR JU (інституціоналізоване європейське державно-приватне партнерство), до 2050 року кожен 1 євро, вкладений у розгортання рішень проєкту, принесе прибуток у розмірі щонайменше 17 євро. Якщо взяти до уваги ширші соціальні та економічні вигоди для Європи, то ця цифра зросте до 53 євро.

«Ми дуже добре вміємо впроваджувати інновації та розробляти рішення, але ми не дуже добре вміємо втілювати їх у життя на благо людей», — сказав Ян-Крістоф Етьєн, член Європейського парламенту від Німеччини, який входить до складу Комітету з питань транспорту і туризму.

За його словами, Генеральний план ATM має на меті змінити цю ситуацію: «Він закладає основу для майбутнього в управлінні повітряним рухом».

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