ЄС включив росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій — Finance.ua

ЄС включив росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій Сьогодні 15:29 — Світ

ЄС включив росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій

Рада ЄС включила росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій — юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС у податкових питаннях.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

«Сьогодні Рада вирішила додати Британські Віргінські острови, Коста-Ріку, Маршаллові острови та росію до списку юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють з метою оподаткування», — йдеться в повідомленні.

З цими доповненнями список ЄС тепер складається з 16 юрисдикцій.

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«Ми просимо всі перелічені країни вдосконалити свою правову базу та працювати над дотриманням міжнародних стандартів оподаткування», — додали в Раді ЄС.

У відомстві пояснили, що росію внесли до списку після того, як група кодексу поведінки перевірила нове законодавство країни, ухвалене у 2022 році, на відповідність критеріям належного податкового управління кодексу та виявила, що росія не виконала свого зобов’язання щодо усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній.

Крім того, діалог з росією з питань оподаткування зайшов у глухий кут після російської агресії проти України.

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Економічна Правда За матеріалами:

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