ЄС включив росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій — Finance.ua
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ЄС включив росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій

Світ
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ЄС включив росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій
ЄС включив росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій
Рада ЄС включила росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій — юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС у податкових питаннях.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.
«Сьогодні Рада вирішила додати Британські Віргінські острови, Коста-Ріку, Маршаллові острови та росію до списку юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють з метою оподаткування», — йдеться в повідомленні.
З цими доповненнями список ЄС тепер складається з 16 юрисдикцій.
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«Ми просимо всі перелічені країни вдосконалити свою правову базу та працювати над дотриманням міжнародних стандартів оподаткування», — додали в Раді ЄС.
У відомстві пояснили, що росію внесли до списку після того, як група кодексу поведінки перевірила нове законодавство країни, ухвалене у 2022 році, на відповідність критеріям належного податкового управління кодексу та виявила, що росія не виконала свого зобов’язання щодо усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній.
Крім того, діалог з росією з питань оподаткування зайшов у глухий кут після російської агресії проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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