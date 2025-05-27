ЄС відмовився вести переговори з росією щодо вуглецевого мита через війну проти України — Finance.ua
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ЄС відмовився вести переговори з росією щодо вуглецевого мита через війну проти України

Світ
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Європейський Союз відхилив запит росії на проведення консультацій щодо механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), мовиться у документі Світової організації торгівлі (СОТ). Причиною відмови ЄС назвав повномасштабну війну росії проти України.
Про це повідомляє Reuters.
Нещодавно росія офіційно звернулася до СОТ із проханням розпочати консультації стосовно нового вуглецевого мита. Однак ЄС вважає переговори неможливими.
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Європейський Союз вважає, що консультації, яких вимагає російська федерація, не можуть бути плідними і не можуть привести до взаємоприйнятного розв’язання питання, — мовиться в офіційному документі ЄС, поданому до СОТ 26 травня.
Вуглецеве мито — механізм Євросоюзу, який запроваджує додатковий податок на імпорт товарів із високими викидами CO₂, якщо вони вироблені у країнах із менш жорсткими екологічними стандартами. Мета — захистити європейську промисловість і стимулювати «зелену» трансформацію в усьому світі.
росія є великим експортером сталі, добрив, алюмінію та інших енергоємних товарів до ЄС. Вуглецеве мито робить ці товари дорожчими, знижуючи їхню конкурентоспроможність. Через це росія прагне пом’якшити умови або вплинути на правила.
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