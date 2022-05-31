ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ — Finance.ua

ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ

Вчора 10:31 — Світ

ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в шостому пакеті санкцій буде також відключення від SWIFT найбільшого російського банку — Сбербанку.

Про це вона сказала на пресконференції після саміту ЄС.

«Я хочу відзначити, що інші елементи у пакеті також важливі. Це десфівтизація Сбербанку. Сбербанк — це найбільший російський банк — з часткою у 37%. Тому це добре, що нині ми десвіфтизуємо Сбербанк», — сказала фон дер Ляєн.

Читайте також Захід розглядає ідею зняти санкцій з російських олігархів за фінансування відновлення України — AP

«Маємо також заборону на страхування і перестрахування російських кораблів європейськими компаніями. Заборону на надання російським компаніям різного роду бізнес-послуг і, що дуже важливо, зупинка трансляції у ЄС ще трьох російських державних ЗМІ, які поширюють дезінформацію, свідками якої ми були в останні тижні і місяці» — додала президентка Єврокомісії.

Крім того, як додав президент Європейської ради Шарль Мішель, ЄС розширить санкційний перелік осіб на тих, хто відповідальний за воєнні злочини в Україні.

Як повідомлялося, Європейський союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти росії.

Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю — це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки — таким чином нафтофе ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.