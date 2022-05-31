ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ — Finance.ua
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ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ

Вчора 10:31Світ
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ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в шостому пакеті санкцій буде також відключення від SWIFT найбільшого російського банку — Сбербанку.
Про це вона сказала на пресконференції після саміту ЄС.
«Я хочу відзначити, що інші елементи у пакеті також важливі. Це десфівтизація Сбербанку. Сбербанк — це найбільший російський банк — з часткою у 37%. Тому це добре, що нині ми десвіфтизуємо Сбербанк», — сказала фон дер Ляєн.
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«Маємо також заборону на страхування і перестрахування російських кораблів європейськими компаніями. Заборону на надання російським компаніям різного роду бізнес-послуг і, що дуже важливо, зупинка трансляції у ЄС ще трьох російських державних ЗМІ, які поширюють дезінформацію, свідками якої ми були в останні тижні і місяці» — додала президентка Єврокомісії.
Крім того, як додав президент Європейської ради Шарль Мішель, ЄС розширить санкційний перелік осіб на тих, хто відповідальний за воєнні злочини в Україні.
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Як повідомлялося, Європейський союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти росії.
Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю — це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки — таким чином нафтофе ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Європейська правда
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