ЄС відклав свої перші контрзаходи проти США через тарифи на метали — Finance.ua

ЄС відклав свої перші контрзаходи проти США через тарифи на метали Сьогодні 17:10 — Світ

ЄС відклав свої перші контрзаходи проти США через тарифи на метали

Європейський Союз відклав свої перші контрзаходи проти Сполучених Штатів через тарифи на метали, запроваджені президентом Дональдом Трампом, до середини квітня.

Про це пише Reuters

Європейська комісія запропонувала відновити тарифи 2018 року на 4,5 млрд євро на американські товари 1 квітня, а потім ще на 18 млрд євро 13 квітня.

«Зараз ми розглядаємо можливість узгодити терміни введення двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами щодо обох списків одночасно, і це також дасть нам додатковий час для переговорів з нашими американськими партнерами», — заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович на слуханнях в Європейському парламенті в четвер.

Комісія згодом підтвердила, що всі контрзаходи ЄС набудуть чинності в середині квітня.

Перший пакет контрзаходів включає застосування 50% тарифу на американський бурбон. Трамп пригрозив накласти 200-відсотковий тариф на всі вина та інші алкогольні продукти, що надходять з ЄС, якщо Євросоюз піде на це.

Адміністрація Трампа також планує запровадити «взаємні» тарифи 2 квітня, щоб відновити баланс у світовій торговій системі.

Марош Шефчович зазначив, що поки що йому вдалося досягти обмеженого прогресу в переговорах з американськими колегами, наприклад, щодо його пропозиції обговорити зниження ввізних мит на промислові товари.

«Я не думаю, що США думають у цьому напрямку», — сказав він, додавши, що їхнім пріоритетом, схоже, є залучення інвестицій та реіндустріалізація.

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«І наразі вони вважають, що найкращий спосіб зробити це — через тарифну політику. Я сподіваюся, що одного дня ми дійдемо до цієї дискусії, але наразі ми явно не там», — сказав він.

Відтермінування контрзаходів може дозволити внести певні корективи до американських товарів, проти яких вони спрямовані.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив у неділю, що ЄС, ймовірно, помилився, націлившись на американський бурбон, а прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у вівторок застерегла партнерів по ЄС від ескалації торговельної суперечки зі Сполученими Штатами.

Економічна Правда За матеріалами:

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