ЄС у річницю вторгнення заборонить експорт унітазів на територію росії Сьогодні 17:21

Десятий пакет санкцій, який Європейський Союз готує до роковин вторгнення в Україну, включає широку заборону для експорту на територію росії. До списку увійшли «біде, унітази, зливні бачки та аналогічна сантехніка».

Про це повідомляє агентство Euobserver

Як зазначає видання, унітази стали символом того, що 24-річне правління президента росії путіна нічого не зробило для покращення життя росіян. російські солдати почали їх красти спочатку в Грузії у 2008 році, а тепер і в Україні, бо у кожному п’ятому російському домі досі немає туалету.

«Нехай беруть унітази — вони знадобляться у дорозі — і повертаються додому», — заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі у січні.

У квітні минулого року Зеленський говорив: «Ви знаєте, вони раніше говорили про свою найбільшу мрію — побачити Париж і померти... Тепер їхня мрія — вкрасти унітаз і померти».

Довідка Finance.ua:

ЄС готує десятий пакет санкцій проти москви. Основна мета торгового ембарго вартістю 11 млрд євро на рік — зупинити продаж високотехнологічних товарів, які можуть використовуватись у російських системах озброєння;

ссписок включає електроніку, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніку, морські камери і рідкоземельні мінерали.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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