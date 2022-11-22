ЄС теж зібрався у рецесію? Чого чекати від інфляції у єврозоні — Finance.ua
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ЄС теж зібрався у рецесію? Чого чекати від інфляції у єврозоні

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Прибутковість за 2-річними держоблігаціями Німеччини перевищила аналогічний показник за 10-річними. Як і США, це провісником швидкої рецесії економіки. Зараз в економіці намічається спад, проте ЄЦБ змушений продовжувати посилення грошово-кредитної політики через високу інфляцію. Це докорінно відрізняється від того, що робилося всі останні роки. Фактично регулятор свідомо «зіштовхує» економіку в рецесію. З «двох зол» вибирається найменше. Краще незначна (як вважає ЄЦБ) рецесія, ніж повна втрата контролю за зростанням цін.
Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Інфляція у&nbsp;єврозоні (%). Джерело: bloomberg.com
Інфляція у єврозоні (%). Джерело: bloomberg.com
Проблема лише в тому, до якого рівня встигне знизитися інфляція, перш ніж регулятор знову доведеться почати зниження ставки. Це необхідно, щоб не допустити масштабнішого спаду в економіці. Малоймовірно, що на той час інфляція знизиться до цільових 2%. Запуск програми кількісного посилення (QT) дозволить ЄЦБ уповільнити темпи підвищення ставки. Судячи з коментарів президента ЦБ Нідерландів Клааса Кнота (Klaas Knot), вже на початку наступного року регулятор візьметься за скорочення балансу.
Облікова ставка ЄЦП (%). Джерело: bloomberg.com
Облікова ставка ЄЦП (%). Джерело: bloomberg.com
Незважаючи на «голубині» виступи деяких членів ФРС, говорити про те, що американський долар більше не активно зростатиме щодо інших валют, поки не доводиться. «Сповзання» Європи в рецесію, «розкручування» стагфляційної «спіралі» у Великій Британії, а також зростання числа банкрутств на ринках, що розвиваються, можуть призвести до чергової хвилі «Risk-Off» на ринку. У єврозоні та Англії вся увага буде прикута до публікації індексу ділової активності PMI.
Ключовою подією стане оголошення даних про покупки у «чорну п’ятницю». Зниження споживчої активності вкаже на погіршення ситуації в економіці, а це негативно привнесе на ринки.
За матеріалами:
RoboForex
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