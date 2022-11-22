ЄС теж зібрався у рецесію? Чого чекати від інфляції у єврозоні — Finance.ua

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ЄС теж зібрався у рецесію? Чого чекати від інфляції у єврозоні
Прибутковість за 2-річними держоблігаціями Німеччини перевищила аналогічний показник за 10-річними. Як і США, це провісником швидкої рецесії економіки. Зараз в економіці намічається спад, проте ЄЦБ змушений продовжувати посилення грошово-кредитної політики через високу інфляцію. Це докорінно відрізняється від того, що робилося всі останні роки. Фактично регулятор свідомо «зіштовхує» економіку в рецесію. З «двох зол» вибирається найменше. Краще незначна (як вважає ЄЦБ) рецесія, ніж повна втрата контролю за зростанням цін.
Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Проблема лише в тому, до якого рівня встигне знизитися інфляція, перш ніж регулятор знову доведеться почати зниження ставки. Це необхідно, щоб не допустити масштабнішого спаду в економіці. Малоймовірно, що на той час інфляція знизиться до цільових 2%. Запуск програми кількісного посилення (QT) дозволить ЄЦБ уповільнити темпи підвищення ставки. Судячи з коментарів президента ЦБ Нідерландів Клааса Кнота (Klaas Knot), вже на початку наступного року регулятор візьметься за скорочення балансу.
Незважаючи на «голубині» виступи деяких членів ФРС, говорити про те, що американський долар більше не активно зростатиме щодо інших валют, поки не доводиться. «Сповзання» Європи в рецесію, «розкручування» стагфляційної «спіралі» у Великій Британії, а також зростання числа банкрутств на ринках, що розвиваються, можуть призвести до чергової хвилі «Risk-Off» на ринку. У єврозоні та Англії вся увага буде прикута до публікації індексу ділової активності PMI.
Ключовою подією стане оголошення даних про покупки у «чорну п’ятницю». Зниження споживчої активності вкаже на погіршення ситуації в економіці, а це негативно привнесе на ринки.
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