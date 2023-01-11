ЄС та НАТО створили спецгрупу із запобігання блекауту — Finance.ua

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ЄС та НАТО створили спецгрупу із запобігання блекауту

Енергетика
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ЄС та НАТО створили спецгрупу із запобігання блекауту
ЄС та НАТО створили спецгрупу із запобігання блекауту
Європейський Союз і Організація Північноатлантичного договору (НАТО) створили робочу групу для реагування на загрози для критичної інфраструктури.
Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Єврокомісії зазначила, що ЄС і НАТО мають посилити співпрацю в питанні безпеки інфраструктури.
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«Ми бачили саботаж на „Північних потоках“, який показав, що ми маємо бути готові і що ми маємо протидіяти цьому новому типу загроз. Тому сьогодні ми засновуємо робочу (цільову) групу ЄС-НАТО для стійкості критично важливих об’єктів інфраструктури», — сказала фон дер Ляєн.
Президент Єврокомісії зазначила, що в цій робочій групі експерти з Євросоюзу і Альянсу «будуть працювати не покладаючи рук, з метою виявлення ключових загроз для нашої критичної інфраструктури, вивчення стратегічних факторів уразливості, які ми маємо, а також для розробки ключових принципів для поліпшення нашої стійкості». Також робоча група пропонуватиме заходи з метою зменшення наслідків та заходи для виправлення недоліків.
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«Робоча група з самого початку відповідатиме за чотири сектори — це транспорт, енергетика, цифрова галузь і космос. І звичайно, ми будемо звітувати про наші результати роботи країнам-членам або союзникам», — сказала фон дер Ляєн.
Вона додала, що йдеться про обмін інформацією та передовим досвідом та про завчасне попередження загроз.

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За матеріалами:
УНІАН
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