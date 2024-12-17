ЄС створить альтернативу Starlink за 10,6 млрд євро — Finance.ua
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ЄС створить альтернативу Starlink за 10,6 млрд євро

Фондовий ринок
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Європейський Союз зобов’язується побудувати угруповання супутників вартістю 10,6 млрд євро. Воно забезпечить блоку зашифроване глобальне інтернет-з'єднання і створить альтернативу Starlink Ілона Маска.
Про це повідомляє Bloomberg.
ЄС підписав контракти на початок роботи над IRIS2, багатоорбітальною мережею з 290 супутників, яка має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року і яка зможе обслуговувати європейські уряди, військових, а також приватних клієнтів.
ЄС стурбований залежністю від приватної служби після того, як військові в усьому світі виявили інтерес до додатків Starlink. План, який буде реалізовано через державно-приватне партнерство, спрямований на те, щоб IRIS2 став європейською альтернативою стороннім гравцям.
ЄС інвестує 6 млрд євро, компанії виділять 4,1 млрд євро, а Європейське космічне агентство надасть 550 млн євро. Контракт діятиме протягом 12 років, і частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення держав — членів блоку.
Новий комісар блоку з оборони і космосу Андрюс Кубілюс привітав підписання як «важливий крок уперед» для безпеки і оборони блоку, заявивши, що Європа перебуває під загрозою в багатьох відношеннях, зокрема через глушіння навігаційних сигналів рРосією.
«Під час війни ми не можемо дозволити собі втратити зв’язок», — сказав він.
Starlink був істотним фактором під час війни росії проти України, де армія Києва використовувала його для проведення військових операцій. Консультативна роль Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа піднімає додаткові питання про те, як ця роль може вплинути на операції Starlink.
«У галузі ходить така історія, що Starlink переміг, а всі інші мертві, вірно? Це неправда», — сказав генеральний директор SES Адель Аль-Салех в інтерв’ю Bloomberg. «Вони вкладають багато грошей, тому з ними дуже важко конкурувати. Однак кожна країна і кожна держава хочуть мати суверенітет і незалежність. Навіть невеликі країни прагнуть запустити супутник».
Аль-Салех заявив, що контракт IRIS2 дасть змогу таким компаніям, як SES, яка розробляє супутники, що працюють на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім «основним клієнтом».
За матеріалами:
РБК-Україна
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