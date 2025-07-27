ЄС спростив візовий режим для громадян Туреччини — Finance.ua

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ЄС спростив візовий режим для громадян Туреччини

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ЄС спростив візовий режим для громадян Туреччини
ЄС спростив візовий режим для громадян Туреччини
Європейська комісія послабила обмеження на вʼїзд до Шенгенської зони для громадян Туреччини — єдиної країни — кандидата на вступ, з якою в ЄС досі діє візовий режим.
Про це йдеться в публікації BIRN.
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Він передбачає, що турецькі громадяни, які вже раніше отримували шенгенську візу, матимуть можливість отримати довгострокову і багаторазову візу в разі подачі повторної заяви. Така віза діятиме від шести місяців до пʼяти років.
У своєму рішенні Єврокомісія підкреслила, що наступні заявники, на відміну від тих, хто подає заявку вперше, становлять менший ризик з погляду міграції та безпеки.
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«Разом з відповідними інституціями та Європейською комісією ми продовжимо наші зусилля з покращення процедур отримання шенгенських віз для наших громадян», — додало відомство.
Протягом багатьох років громадяни Туреччини скаржилися на складність і труднощі отримання шенгенських віз.
Це при тому, що Туреччина поступається лише Китаю за кількість заявок на шенгенські візи — у 2024 році їх було понад 1,17 мільйона, причому майже 994 тисячі були схвалені.
За матеріалами:
Європейська правда
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