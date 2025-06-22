Туреччина з липня підвищує плату за прохід протоками — Finance.ua

Туреччина з липня підвищує плату за прохід протоками Сьогодні 22:05 — Світ

Туреччина з липня підвищує плату за прохід протоками

Туреччина з наступного місяця підвищує вартість проходу через протоки Босфор та Дарданелли.

Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу.

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«З 1 липня вартість „золотого франка“, який використовується для розрахунку зборів, що стягуються з суден, які проходять через турецькі протоки без зупинки, буде збільшена на 15% до 5,83 долара», — повідомив Уралоглу.

Міністр зазначив, що вартість «золотого франка», який залишався незмінним на рівні 0,8 долара впродовж 39 років до 2022 року, нині переглядається щороку. Також буде збільшена оплата за надання інших послуг.

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За Конвенцією Монтре від 1936 року, яка відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Анкара має право стягувати плату з суден, що проходять через протоки, а також за роботи з порятунку та евакуації, за роботу маяків та медичне обслуговування.

Укрінформ За матеріалами:

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