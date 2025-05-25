У Туреччині будують перший надшвидкісний потяг — Finance.ua
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У Туреччині будують перший надшвидкісний потяг

Технології&Авто
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У Туреччині будують перший надшвидкісний потяг
У Туреччині будують перший надшвидкісний потяг
Туреччина почала будівництво першої в країні надшвидкісної залізничної лінії, яка з’єднає Анкару та Стамбул.
Про це повідомив міністр транспорту Туреччини Абдулькадір Уралоглу, передає видання Yeni Şafak.
«Ми проєктуємо надшвидкісний поїзд. Він рухатиметься зі швидкістю 350 кілометрів на годину. Дорога з Анкари до Стамбула триватиме усього 80 хвилин. Роботи вже тривають», — повідомив Уралоглу.
У Туреччині будують перший надшвидкісний потяг
Міністр зазначив, що поточна залізнична мережа Туреччини становить 13 919 кілометрів, після реалізації вже задуманих проєктів та тих, що вже будуються, її довжина буде 28 500 кілометрів.
Будівництво ліній швидкісних поїздів триває на таких маршрутах, як Анкара-Ізмір, Мерсін-Газіантеп та Стамбул-Капикуле. Надшвидкісна лінія будується між Анкарою та Стамбулом.
Нині швидкісний потяг їде з Анкари до Стамбула 4 години, переліт триває 1 годину.

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За матеріалами:
Укрінформ
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