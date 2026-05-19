ЄС скорочує квоти на сталь, Україна може втратити значну частину експорту

Казна та Політика
Європейський Союз планує з 1 липня суттєво змінити правила імпорту сталі, скоротивши квоти та запровадивши високі тарифи на додаткові обсяги продукції. Це може негативно вплинути на український експорт металургійної продукції до ЄС.
Про це повідомляє Financial Times.

Зменшення квоти на імпорт

Зазначають, що квоту на імпорт сталі планують зменшити на 47%, а на надлишкові обсяги запровадити тариф у розмірі 50%.
Причиною такого рішення називають глобальне перевиробництво сталі, яке призвело до демпінгу на ринку ЄС та тиску на європейських виробників.

Наслідки

Голова офісу CEO групи «Метінвест» Олександр Водовіз заявив, що нові обмеження фактично можуть перекрити українським компаніям доступ до європейського ринку.
За його словами, скорочення квот торкнеться всіх торговельних партнерів ЄС, включно з Україною, що суттєво ускладнить експорт.
Українська сторона в коментарях для FT зазначає, що обсяги експорту можуть зменшитися приблизно на 70%, а втрати для економіки сягнуть близько 1 млрд євро.
Водночас у Єврокомісії заявили, що врахують складну ситуацію України та передбачать окремі умови, однак загальне скорочення експорту все одно залишиться суттєвим.
За матеріалами:
Слово і Діло
