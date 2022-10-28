ЄС схвалив заборону нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року — Finance.ua

ЄС схвалив заборону нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року Вчора 15:17 — Світ

ЄС схвалив заборону нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року

Країни Європейського союзу уклали угоду стосовно закону, який фактично заборонить продаж нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року, щоб прискорити перехід на електромобілі та боротися зі зміною клімату.

Про це пише Reuters.

Учасники переговорів з країн ЄС та Європарламенту, які мають схвалити нові закони ЄС, а також Європейська комісія, яка розробляє нові закони, погодилися, що автовиробники мають досягти 100-відсоткового скорочення викидів CO2 до 2035 року, що унеможливлює продаж нових автомобілів, що працюють на викопному паливі, у блоці із 27 країн.

«Ця угода є гарною новиною для водіїв... нові автомобілі з нульовим рівнем викидів стануть дешевшими, що зробить їх доступнішими для всіх», — заявив євродепутат Ян Гуйтема.

Глава ЄС із кліматичної політики Франс Тіммерманс сказав, що угода стала «сильним сигналом» для промисловості та споживачів.

Угода також включала скорочення викидів CO2 для нових автомобілів, проданих з 2030 року, на 55% порівняно з рівнями 2021 року, що набагато вище за чинну мету скорочення на 37,5% на той час.

У четвер учасники переговорів погодилися, що ЄС підготує пропозицію про те, як автомобілі, які працюють на паливі з нейтральним викидом CO2, можуть продаватися після 2035 року.

Цей закон є першим із ширшого пакету нових ініціатив ЄС, спрямованих на досягнення цілей блоку зі скорочення викидів парникових газів.

Брюссель працює над погодженням щодо ще двох законів з пакету якраз до переговорів Організації Обʼєднаних Націй щодо клімату у листопаді, щоб показати, що, незважаючи на рецесію, що насувається, і стрімке зростання цін на енергоносії, блок просувається вперед у досягненні своїх кліматичних цілей.

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