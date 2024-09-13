ЄС схвалить стандарти для стейблкоїнів до кінця року — Finance.ua

ЄС схвалить стандарти для стейблкоїнів до кінця року Сьогодні 06:06 — Технології&Авто

ЄС схвалить стандарти для стейблкоїнів до кінця року

Євросоюз планує офіційно затвердити стандарти для емітентів стейблкоїнів до кінця року. Відповідно до законодавства ЄС про регулювання криптовалют (MiCA), технічні стандарти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Про що повідомляє CoinDesk, посилаючись на заяву представника Європейської служби банківського нагляду (EBA).

Розробкою стандартів займалися EBA та Європейське управління з цінних паперів і ринків.

Після затвердження проекту Єврокомісією, його має розглянути Європейський парламент та Рада ЄС. Лише після формального прийняття документи будуть опубліковані, що зробить нові правила офіційними. Вони включатимуть стандарти для авторизації, стрес-тестування та методи оцінки кількості й вартості трансакцій.

Стейблкоїн — це криптовалюта , вартість якої прив’язана до певного активу, наприклад, долара США.

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