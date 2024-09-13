ЄС схвалить стандарти для стейблкоїнів до кінця року — Finance.ua

ЄС схвалить стандарти для стейблкоїнів до кінця року
Євросоюз планує офіційно затвердити стандарти для емітентів стейблкоїнів до кінця року. Відповідно до законодавства ЄС про регулювання криптовалют (MiCA), технічні стандарти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.
Про що повідомляє CoinDesk, посилаючись на заяву представника Європейської служби банківського нагляду (EBA).
Розробкою стандартів займалися EBA та Європейське управління з цінних паперів і ринків.
Після затвердження проекту Єврокомісією, його має розглянути Європейський парламент та Рада ЄС. Лише після формального прийняття документи будуть опубліковані, що зробить нові правила офіційними. Вони включатимуть стандарти для авторизації, стрес-тестування та методи оцінки кількості й вартості трансакцій.
Стейблкоїн — це криптовалюта, вартість якої прив’язана до певного активу, наприклад, долара США.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!
Курс криптовалют до долара
Поділитися новиною