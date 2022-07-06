ЄС розробляє юридичну основу конфіскації активів рф на користь України — Finance.ua

ЄС розробляє юридичну основу конфіскації активів рф на користь України Вчора 20:49 — Фондовий ринок

ЄС розробляє юридичну основу конфіскації активів рф на користь України

Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

Про це в середу на брифінгу в Страсбурзі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Розгляд цього питання (конфіскації активів рф) пов’язаний зі справедливістю. І ми працюємо над юридичною основою, щоб уможливити використання активів росії та частково олігархів для відбудови України», — сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що конференція в швейцарському Лугано, яка завершилася у вівторок, була дуже успішна, оскільки там були запропоновані різні підходи до повоєнної відбудови України.

Розробку законодавства для законної конфіскації активів рф у Євросоюзі підтвердила й президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

«Жоден варіант не можна виключати. Усі можливі шляхи й джерела (для відбудови України) потрібно розглянути», — зазначила Метсола і додала, що Європарламент зосередиться зокрема на недопущенні обходу наявних санкцій проти рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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