ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні — Finance.ua

ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні

Єврокомісія розмістила облігації від імені ЄС на суму 5 млрд євро. Частину залучених коштів за програмою Макрофінансова допомога+ буде спрямовано на макрофінансову допомогу Україні.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, попит на ці семирічні облігації під 3,125% перевищив пропозицію більш ніж у дев’ять разів. Інвестори розмістили заявки на 46 млрд євро.

У межах цієї програми Єврокомісія вже виділила Україні 12 млрд євро, ще 1,5 млрд заплановано на кінець вересня. Загалом у 2023 році Україна отримає 18 млрд євро.

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Це вже дев’ятий випуск облігацій Єврокомісією цього року. У другій половині 2023 року Єврокомісія випустить облігації на загальну суму 40 млрд євро.

Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу Україні.

«Цього року ми надали Україні 12 млрд допомоги, щоб школи й лікарні продовжували функціонувати. Ми також будемо підсилювати виробництво озброєння, щоб задовольняти нагальні потреби України. Ми також дивимося у майбутнє, тому ми запропонували додаткові 50 млрд євро на наступні чотири роки в інвестиції та реформи. Це допоможе Україні відбудувати своє майбутнє й перетворитися на гарну, квітучу Україну», — заявляла голова ЄК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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