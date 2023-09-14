ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні

Фондовий ринок
14
ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні
ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро: кошти віддадуть Україні
Єврокомісія розмістила облігації від імені ЄС на суму 5 млрд євро. Частину залучених коштів за програмою Макрофінансова допомога+ буде спрямовано на макрофінансову допомогу Україні.
Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, попит на ці семирічні облігації під 3,125% перевищив пропозицію більш ніж у дев’ять разів. Інвестори розмістили заявки на 46 млрд євро.
У межах цієї програми Єврокомісія вже виділила Україні 12 млрд євро, ще 1,5 млрд заплановано на кінець вересня. Загалом у 2023 році Україна отримає 18 млрд євро.
Читайте також
Це вже дев’ятий випуск облігацій Єврокомісією цього року. У другій половині 2023 року Єврокомісія випустить облігації на загальну суму 40 млрд євро.
Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу Україні.
«Цього року ми надали Україні 12 млрд допомоги, щоб школи й лікарні продовжували функціонувати. Ми також будемо підсилювати виробництво озброєння, щоб задовольняти нагальні потреби України. Ми також дивимося у майбутнє, тому ми запропонували додаткові 50 млрд євро на наступні чотири роки в інвестиції та реформи. Це допоможе Україні відбудувати своє майбутнє й перетворитися на гарну, квітучу Україну», — заявляла голова ЄК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.