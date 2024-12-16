ЄС рекомендує європейським компаніям якнайшвидше вийти з російського ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС рекомендує європейським компаніям якнайшвидше вийти з російського ринку

Фондовий ринок
62
ЄС рекомендує європейським компаніям якнайшвидше вийти з російського ринку
ЄС рекомендує європейським компаніям якнайшвидше вийти з російського ринку
У затвердженому Радою міністрів ЄС із закордонних справ 15-му пакеті санкцій ЄС передбачив низку заходів для захисту європейських компаній і закликав їх якнайшвидше залишити російський ринок.
Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.
Повідомляється, що ЄС продовжив строки дії окремих правових винятків, необхідних для завершення процесу виходу європейських компаній із рф.
Читайте також
«Через ризики, пов’язані з веденням бізнесу в росії, операторам із ЄС слід розглянути можливість закриття бізнесу в рф та/або не відкривати там нові підприємства. Виняткове розширення винятків щодо продажу активів потрібне для того, щоб дозволити операторам із ЄС якнайшвидше вийти з російського ринку. Винятки надаються державами-членами в індивідуальному порядку та спрямовані на забезпечення впорядкованого процесу виходу з ринку, який був би неможливий без продовження цих строків», — йдеться в повідомленні.
Водночас 15-й пакет санкцій Євросоюзу містить положення, яке звільняє європейські компанії від обов’язку сплачувати штрафи, накладені російською владою через їхній вихід із російського ринку.
Читайте також
Документ також передбачає винятки з регуляторних правил щодо заморожених активів рф, розміщених на балансі центральних депозитаріїв у країнах ЄС. Це дає змогу фінансовим установам Євросоюзу звертатися до компетентних органів із запитом на дозвіл здійснювати певні операції із замороженими активами рф у відповідь на регуляторні чи санкційні заходи росії проти європейських компаній.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.