ЄС рекомендує європейським компаніям якнайшвидше вийти з російського ринку — Finance.ua

ЄС рекомендує європейським компаніям якнайшвидше вийти з російського ринку Сьогодні 20:40 — Фондовий ринок

ЄС рекомендує європейським компаніям якнайшвидше вийти з російського ринку

У затвердженому Радою міністрів ЄС із закордонних справ 15-му пакеті санкцій ЄС передбачив низку заходів для захисту європейських компаній і закликав їх якнайшвидше залишити російський ринок.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради

Повідомляється, що ЄС продовжив строки дії окремих правових винятків, необхідних для завершення процесу виходу європейських компаній із рф.

«Через ризики, пов’язані з веденням бізнесу в росії, операторам із ЄС слід розглянути можливість закриття бізнесу в рф та/або не відкривати там нові підприємства. Виняткове розширення винятків щодо продажу активів потрібне для того, щоб дозволити операторам із ЄС якнайшвидше вийти з російського ринку. Винятки надаються державами-членами в індивідуальному порядку та спрямовані на забезпечення впорядкованого процесу виходу з ринку, який був би неможливий без продовження цих строків», — йдеться в повідомленні.

Водночас 15-й пакет санкцій Євросоюзу містить положення, яке звільняє європейські компанії від обов’язку сплачувати штрафи, накладені російською владою через їхній вихід із російського ринку.

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Документ також передбачає винятки з регуляторних правил щодо заморожених активів рф, розміщених на балансі центральних депозитаріїв у країнах ЄС. Це дає змогу фінансовим установам Євросоюзу звертатися до компетентних органів із запитом на дозвіл здійснювати певні операції із замороженими активами рф у відповідь на регуляторні чи санкційні заходи росії проти європейських компаній.

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