ЄС пропонує заборонити смартфони та ноутбуки з незнімними акумуляторами — Finance.ua
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ЄС пропонує заборонити смартфони та ноутбуки з незнімними акумуляторами

Технології&Авто
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ЄС пропонує заборонити смартфони та ноутбуки з незнімними акумуляторами
ЄС пропонує заборонити смартфони та ноутбуки з незнімними акумуляторами
У парламенті та раді ЄС ухвалили попередню угоду про перегляд правил щодо акумуляторів у мобільних пристроях.
Нові правила стосуватимуться всіх етапів життєвого циклу акумуляторів від розробки до утилізації та поширюватимуться на всі види батарей, що продаються в ЄС. Сюди відносяться портативні акумулятори, автомобільні акумулятори (SLI), акумулятори для легких транспортних засобів на кшталт електробайків та самокатів (LMT), акумулятори для електромобілів (EV) та промислові акумулятори.
Якщо ця зміна набуде чинності, у виробників техніки буде 3,5 роки, щоб перевести всю свою техніку на знімні акумулятори, які користувачі зможуть виймати та змінювати самостійно.
Також споживачі отримають докладнішу інформацію про батареї, які використовуються в гаджетах. Для цього на них будуть наносити етикетки та QR-коди на список характеристик, включаючи ємність, потужність, хімічний склад, а також інформацію про способи утилізації. Батареї для електромобілів, електросамокатів та промислові на 2 кВт·год і більше повинні постачати «цифровий паспорт акумулятора» з детальною інформацією щодо конкретної батареї.
За матеріалами:
iLenta
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