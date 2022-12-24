ЄС пропонує заборонити смартфони та ноутбуки з незнімними акумуляторами — Finance.ua

ЄС пропонує заборонити смартфони та ноутбуки з незнімними акумуляторами Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

ЄС пропонує заборонити смартфони та ноутбуки з незнімними акумуляторами

У парламенті та раді ЄС ухвалили попередню угоду про перегляд правил щодо акумуляторів у мобільних пристроях.

Нові правила стосуватимуться всіх етапів життєвого циклу акумуляторів від розробки до утилізації та поширюватимуться на всі види батарей, що продаються в ЄС. Сюди відносяться портативні акумулятори, автомобільні акумулятори (SLI), акумулятори для легких транспортних засобів на кшталт електробайків та самокатів (LMT), акумулятори для електромобілів (EV) та промислові акумулятори.

Якщо ця зміна набуде чинності, у виробників техніки буде 3,5 роки, щоб перевести всю свою техніку на знімні акумулятори, які користувачі зможуть виймати та змінювати самостійно.

Також споживачі отримають докладнішу інформацію про батареї, які використовуються в гаджетах. Для цього на них будуть наносити етикетки та QR-коди на список характеристик, включаючи ємність, потужність, хімічний склад, а також інформацію про способи утилізації. Батареї для електромобілів, електросамокатів та промислові на 2 кВт·год і більше повинні постачати «цифровий паспорт акумулятора» з детальною інформацією щодо конкретної батареї.

iLenta За матеріалами:

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