ЄС погодився знизити мита на українські овочі та фрукти Сьогодні 06:19

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скорочення або скасування мит на низку українських агропродовольчих товарів, зокрема свіжі овочі та фрукти.

Про це повідомляє FreshPlaza.

Рішення стало продовженням домовленостей між Європейською комісією та Україною від 30 червня 2025 року щодо перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA). Мета ініціативи — створення довгострокової та взаємовигідної торговельної системи в межах процесу вступу України до ЄС.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив: «Сьогоднішнє рішення підтверджує непохитну та всебічну підтримку України після трьох років неспровокованої військової агресії росії. Ми допомагаємо Україні не лише військово й фінансово, а й через лібералізацію торгівлі. Від скасування мит виграють і ЄС, і Україна — це сприятиме економічній стабільності, розвитку торгівлі та подальшій інтеграції України до Союзу».

Очікується, що рішення Ради збільшить обсяги торгівлі між Україною та ЄС, але водночас зобов’яже український експорт поступово узгоджуватися зі стандартами ЄС щодо добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Для чутливих товарів, як-от цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза й мед, доступ на ринок залишиться обмеженим. Повна лібералізація розглядатиметься лише для менш ризикових продуктів, зокрема молока та молочних виробів.

Після рішення Ради цей документ офіційно затвердить Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельній конфігурації, що має прискорити процес скасування мит у двосторонній торгівлі.

