ЄС планує залучити €10 мільярдів через випуск двох облігацій — Finance.ua

ЄС планує залучити €10 мільярдів через випуск двох облігацій Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

ЄС планує залучити €10 мільярдів через випуск двох облігацій

Європейський Союз оголосив про випуск нових облігацій з термінами погашення у грудні 2027 та жовтні 2039 року через банки з метою залучення перших коштів у IV кварталі.

Про це пише Bloomberg.

Цей подвійний випуск спрямований на залучення до €10 млрд ($11 млрд). Попередні орієнтири вказують на те, що облігації на три роки будуть пропонуватися з надбавкою приблизно 14 базисних пунктів до порівнянних свопів, а 15-річні облігації — з надбавкою близько 68 базисних пунктів, за словами осіб, обізнаних із ситуацією, які побажали залишитися анонімними.

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Такі синдиковані випуски зазвичай коштують дорожче, ніж аукціони, але дозволяють урядам швидко залучати значні суми, водночас розширюючи коло інвесторів. Організаторами угоди виступають Barclays Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., LBBW і Nordea Bank Abp. Серед співорганізаторів також Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Danske Bank AS, Intesa Sanpaolo SpA, KBC Group NV, Natixis SA та Banco Santander SA.

Минулого тижня Bloomberg Index Services Limited (BISL) провела консультацію з клієнтами щодо змін у своїх індексах фіксованого доходу, включно з можливістю перекласифікації ЄС із «наднаціонального» до «казначейського» емітента. Intercontinental Exchange Inc. та MSCI Inc. уже відмовилися від подібного кроку, що стало ударом по спробах ЄС залучити ширше коло інвесторів.

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