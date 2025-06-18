ЄС оновлює механізм призупинення безвізу — Finance.ua

ЄС оновлює механізм призупинення безвізу Сьогодні 09:14

ЄС оновлює механізм призупинення безвізу

Рада ЄС і Європейський парламент домовилися про оновлення механізму, який дозволяє Євросоюзу тимчасово зупиняти дію безвізового режиму для громадян третіх країн.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, нові правила мають дати ЄС більше важелів впливу на країни, які не співпрацюють у сфері боротьби з нелегальною міграцією.

Остаточно зміни набудуть чинності після затвердження Радою ЄС і Європарламентом.

Нові причини, через які ЄС може призупинити безвіз

Оновлений механізм передбачає нові підстави, за яких ЄС зможе тимчасово призупинити безвізовий режим:

Невідповідність візової політики країни політиці ЄС, що може сприяти нелегальній міграції через сусідні держави. Програми «золотих паспортів», тобто надання громадянства в обмін на інвестиції без реального зв’язку з країною. Гібридні загрози та недоліки в системах безпеки документів. Погіршення відносин з ЄС, зокрема у сфері прав людини або порушення Статуту ООН.

Ці підстави доповнюють чинні, серед яких зростання кількості заяв на притулок при низькому рівні їх визнання, перевищення термінів перебування або збільшення кількості відмов у в’їзді.

Нові правила запроваджують конкретні порогові значення, після досягнення яких ЄС може застосувати механізм призупинення:

30% — приріст випадків відмов у в’їзді, порушень термінів перебування, заяв на притулок або серйозних правопорушень;

20% — поріг, нижче якого рівень визнання заяв на притулок вважається низьким.

Термін призупинення безвізу

Рада ЄС і Європарламент домовилися, щоб тривалість тимчасового призупинення безвізового режиму збільшилася з девʼяти до 12 місяців з можливістю продовження ще на 24 місяці замість 18.

Додаткові 24 місяці не вплинуть автоматично на все населення, натомість у разі їхнього введення ЄС може вирішити націлити обмеження на урядовців і дипломатів.

Цей період дозволить Єврокомісії вести переговори з відповідною країною для вирішення причин, що призвели до обмежень. Якщо прогресу не буде, ЄС зможе повністю скасувати безвіз.

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