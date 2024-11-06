ЄС оцінить, чи відповідає операційна система iPad від Apple технологічним правилам блоку — Finance.ua

ЄС оцінить, чи відповідає операційна система iPad від Apple технологічним правилам блоку Сьогодні 01:36 — Технології&Авто

ЄС оцінить, чи відповідає операційна система iPad від Apple технологічним правилам блоку

Антимонопольні регулятори ЄС оцінять, чи відповідає операційна система Apple для iPad правилам блоку спрямованим на стримування влади великих технологій.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок виконавчої влади ЄС, яка виступає в ролі захисника конкуренції в блоці, послідував за публікацією компанією Apple звіту про відповідність своєї операційної системи iPad OS, визначеної Комісією в квітні як важливий засіб зв’язку бізнесу зі своїми клієнтами.

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«Тепер Комісія ретельно оцінить, чи є заходи, прийняті щодо iPad OS, ефективними для дотримання зобов’язань DMA», — йдеться в заяві антимонопольного органу ЄС.

Закон про цифрові ринки (DMA), який набув чинності на початку цього року, вимагає від Apple дозволити користувачам встановлювати на iPad веб-браузер за замовчуванням, дозволити альтернативні магазини додатків у своїй операційній системі, а також дозволити навушники і смарт-ручки для доступу до функцій iPad OS.

Порушення DMA може коштувати компаніям штрафів у розмірі до 10% від їхнього глобального річного обороту.

Економічна Правда За матеріалами:

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