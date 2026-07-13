ЄС очікує продовження реформ в Україні після формування нового уряду — Каллас Сьогодні 18:45

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що для Європейського Союзу важливо, аби Україна продовжила реформи після формування нового уряду. За її словами, це внутрішня справа України.

Про це Кая Каллас сказала у коментарі журналістам, передає Новини.Live.

Формування нового уряду України

«Ну, звичайно, формування уряду є внутрішньою політичною справою кожної країни. Для нас важливо, щоб у нас були співрозмовники і ми могли продовжувати роботу», — зазначила Каллас.

За її словами, для ЄС важливо також, щоб робота з реформами тривала, оскільки Союз прагне просувати порядок денний розширення, тому також необхідно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку.

«Але нам потрібно працювати з урядом та тими, хто в нього входить», — додала Каллас.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Юлія Свириденко залишає посаду прем’єр-міністра України. Вона очолить новий значимий напрямок. В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.