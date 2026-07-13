0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС очікує продовження реформ в Україні після формування нового уряду — Каллас

21
Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас
Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас
Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що для Європейського Союзу важливо, аби Україна продовжила реформи після формування нового уряду. За її словами, це внутрішня справа України.
Про це Кая Каллас сказала у коментарі журналістам, передає Новини.Live.

Формування нового уряду України

«Ну, звичайно, формування уряду є внутрішньою політичною справою кожної країни. Для нас важливо, щоб у нас були співрозмовники і ми могли продовжувати роботу», — зазначила Каллас.
За її словами, для ЄС важливо також, щоб робота з реформами тривала, оскільки Союз прагне просувати порядок денний розширення, тому також необхідно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку.
«Але нам потрібно працювати з урядом та тими, хто в нього входить», — додала Каллас.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Юлія Свириденко залишає посаду прем’єр-міністра України. Вона очолить новий значимий напрямок. В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.
За матеріалами:
Novyny.live
КалласКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems