ЄС не зміг домовитися про заборону віз росіянам — Finance.ua

ЄС не зміг домовитися про заборону віз росіянам Вчора 17:42 — Фондовий ринок

ЄС не зміг домовитися про заборону віз росіянам

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли домовитися про запровадження заборони на видачу віз громадянам росії.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто у середу, 31 серпня.

За його словами, угоди не змогли досягти, бо багато країн виступили проти такого кроку.

Зрештою, ЄС тільки призупинить угоду про спрощений візовий режим із рф.

Читайте також Кілька країн ЄС можуть самостійно ввести візовий бан для росіян

Раніше повідомлялося, що ЄС готується ускладнити оформлення віз для росіян. Брюссель прагне «не зупинятися на обмеженні спрощення віз» і до кінця року у цьому напрямі може вжити додаткових заходів.

Напередодні стало відомо, що Німеччина призупиняє спрощений візовий режим із рф.

А сьогодні Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія заявили про готовність самостійно обмежити видачу віз для росіян, допоки Європа ухвалить єдине рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.