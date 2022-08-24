Кілька країн ЄС можуть самостійно ввести візовий бан для росіян — Finance.ua
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Кілька країн ЄС можуть самостійно ввести візовий бан для росіян

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Якщо Європейський союз не домовиться про запровадження візового бана для росіян, то країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть самостійно ухвалити відповідне рішення.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс з посиланням на литовський Delfi.
«У першу чергу, ми будемо прагнути до європейського рішення тому, що воно найстійкіше, найвірніше з правової точки зору ... Якщо такого не буде, ми не виключаємо можливість пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу і потенційно Фінляндію», — заявив він.
Як відомо, в Європейському Союзі все ще немає єдиної думки про введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам рф.
При цьому заборону підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія. У той час як канцлер Німеччини не схвалив такі обмеження. Він пояснив таке рішення небажанням ускладнювати росіянам можливості тікати від диктатури Кремля.
За матеріалами:
РБК-Україна
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