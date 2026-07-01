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ЄС не відновлюватиме імпорт газу з росії — Єврокомісія

Енергетика
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Європейський Союз не планує відновлювати імпорт російського газу
Європейський Союз не планує відновлювати імпорт російського газу
Європейський Союз не планує відновлювати імпорт російського газу, оскільки в ЄС діє законодавство RePowerEU, спрямоване на забезпечення енергетичної незалежності та відмову від російських енергоносіїв.
Про це заявила представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен у вівторок на брифінгу в Брюсселі, передає «Інтерфакс-Україна».

У ЄС нагадали про чинне законодавство

Відповідаючи на запитання щодо заяв окремих європейських політичних сил про можливість повернення до споживання російського газу, Ітконен наголосила, що такий сценарій не розглядається.
«Відновлення імпорту російського газу до Європейського Союзу? Ні, це неможливо. У нас діє законодавство RePowerEU», — зазначила вона.
За словами представниці Єврокомісії, цього місяця було досягнуто ще одного важливого етапу реалізації плану. Зокрема, набула чинності заборона на імпорт трубопровідного газу за короткостроковими контрактами.

Наступні обмеження запровадять у 2027 році

Вона зазначила, що «наступні етапи відбудуться відповідно в січні та вересні наступного року».
«Тобто це чинний закон. Повернутися назад неможливо. І ми дуже чітко заявили про це на політичному рівні, що не повернемося до російських енергоносіїв. Навпаки, ми зараз у процесі диверсифікації постачань та повної відмови від них», — підсумувала речниця Європейської комісії.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ГазЄСЄврокомісіяІмпорт
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