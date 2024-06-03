ЄС може запровадити мита на російські товари, які не підпадають під санкції — FT — Finance.ua

ЄС може запровадити мита на російські товари, які не підпадають під санкції — FT Сьогодні 08:39 — Світ

ЄС може запровадити мита на російські товари, які не підпадають під санкції — FT

Євросоюз розглядає можливість запровадження мит на російські товари, які не потрапили під санкції. Оборот імпорту становить до 42 млрд євро. Причому розмір мита на пшеницю буде 95 євро за тонну, що дорівнює забороні на імпорт. Про це повідомляє Financial Times.

Міністерство торгівлі ЄС попросило Єврокомісію розробити план введення мит на харчі, ядерне паливо та медикаменти, а прибутки від зборів, ймовірно, підуть на потреби України. Ініціативу було висунуто Швецією.

Мита мають набути чинності 1 липня.

«Хоча більшість торгових відносин ЄС з росією було зупинено, деякі види імпорту все ще дозволені або через відсутність альтернативних варіантів поставок, або через побоювання викликати збої на світовому ринку», — повідомляє видання.

Такі мита вже діють у Великій Британії, Канаді, США, Австралії та Новій Зеландії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.