Місце для вашої реклами

ЄС може розблокувати кредит для України за лічені дні

Після надання Україною згоди на ремонт нафтопроводу «Дружба», питання щодо кредиту для Києва у розмірі 90 млрд євро може вирішитись до засідання Євроради 19−20 березня.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу у Брюсселі.
«Щодо кредиту, цього надзвичайно важливого кредиту для України, то дискусії тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих обговореннях. Подивимося. В ідеалі це має відбутися до засідання Європейської ради (19−20 березня, — ред.)», — сказала вона.
Піньо зазначила, що Європейська комісія «з радістю» сприйняла згоду Києва прийняти фінансову та технічну підтримку, запропоновану ЄС.
Речниця ЄК додала, що експерти готові вирушити в Україну для того, щоб переконатися, що вся необхідна робота буде виконана і постачання нафти було відновлено.
17 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення «Дружби».
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонтні роботи на обхідній лінії наближаються до завершення. За його словами, насосна станція Броди відновить технічну працездатність приблизно за півтора місяця.
Тоді ж очікується і повне відновлення потоків, якщо, зауважив президент України, росія не завдаватиме нових ударів.
Лідери ЄС узгодили кредит ще у грудні 2025 року, однак для фінальної виплати потрібно ухвалити додатковий законопроєкт. Його зараз блокують Будапешт та Братислава.
Орбан гальмує процес через припинення постачання російської нафти нафтопроводом «Дружба». Україна заявляла, що постачання зупинилися через удари рф, а Угорщина та Словаччина посилаються на «супутникові знімки» і хочуть перевірки об’єкта.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
