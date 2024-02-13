ЄС може підвищити вартість віз вже у 2024 році — Finance.ua

ЄС може підвищити вартість віз вже у 2024 році Сьогодні 19:14 — Світ

ЄС може підвищити вартість віз вже у 2024 році

вартість візи зросте на 12%, з 80 до 90 євро для дорослих і з 40 до 45 євро для дітей. Про це повідомляє У Європейській комісії виникла пропозиція щодо підвищення базового збору за шенгенські візи у 2024 році, мотивована зростанням інфляції в ЄС. Якщо ця ініціатива буде прийнята,, з 80 до 90 євро для дорослих і з 40 до 45 євро для дітей. Про це повідомляє European Commission

Як відомо, Шенгенські візи необхідні для громадян країн, що не входять до ЄС та не користуються 90-денним безвізовим режимом ЄС та Шенгенської зони.

Зазначається, що ЄС також планує ще більше підвищити плату для країн, які не співпрацюють в питаннях реадмісії. Для таких країн вартість збільшиться зі 120 до 135 євро та зі 160 до 180 євро відповідно.

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Комісія підкреслює, що запропоноване підвищення цін пов’язане зі зростанням рівня інфляції в ЄС.

Окрім цього, ЄС оголосив про плани впровадження цифрової шенгенської візи, яка буде видаватися лише за допомогою цифрових технологій. Це дозволить мандрівникам подавати заявки онлайн незалежно від країни, яку вони планують відвідати.

Цифрова версія замінить нинішню систему наклейок у паспортах. Очікується, що цифрова платформа буде запроваджена до 2028 року.

Підкреслюється, що у разі якщо ЄС прийме зміни, вони набудуть чинності через 20 днів після їх публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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