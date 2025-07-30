ЄС інвестує €30 млрд у гігафабрики для розвитку штучного інтелекту — Finance.ua
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ЄС інвестує €30 млрд у гігафабрики для розвитку штучного інтелекту

Технології&Авто
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У Європі зростає інтерес до «гігафабрик» — центрів для роботи з ШІ у великих масштабах. ЄС планує створити 13 таких об’єктів, виділивши €10 млрд, а ще €20 млрд — на розвиток всієї інфраструктури. Ці об’єкти мають об’єднати обчислювальні потужності, дані та фахівців для створення ШІ-моделей і додатків. Їхня мета — зробити Європу конкурентною у сфері ШІ, де наразі лідирують США та Китай.
Попри велику кількість дослідників і стартапів у ЄС, регіон відчуває нестачу потужностей. «Гігафабрики» мають виправити це, забезпечуючи сучасні обчислювальні ресурси для компаній, які не можуть собі дозволити власну інфраструктуру. Кожен такий центр потребуватиме від €3 до €5 млрд і споживатиме до 150 МВт енергії. Усі 13 об’єктів разом можуть дати приріст енергоспоживання в ЄС на 15%.
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Свою фабрику вже має телеком-компанія Telenor у Норвегії — вона використовує її для перекладу конфіденційних розмов за допомогою національного аналога ChatGPT.
Восени ще один об’єкт відкриється в Мюнхені, але він не матиме статусу «гігафабрики». ЄС вже отримав понад 70 заявок на участь у проекті з 16 країн, однак експерти зазначають: для реалізації потрібні серйозні інвестиції не лише з бюджету, а й від бізнесу.
Процес запуску буде поступовим і складним, адже окрім обладнання потрібна енергоінфраструктура та економічна стійкість.
За матеріалами:
iTechua
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