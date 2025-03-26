ЄС і ООН передали Україні 16 швидких для посилення екстреної медицини — Finance.ua

ЄС і ООН передали Україні 16 швидких для посилення екстреної медицини Сьогодні 10:13

Європейський Союз (ЄС) і Програма розвитку ООН (ПРООН) передали Україні 16 швидких загальною вартістю $910,880 тис для посилення екстреної медицини в восьми областях України.

Як повідомляє ПРООН в своєму пресрелізі, обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримали вісім авітомобілів типу В, призначених для транспортування та базової медичної допомоги пацієнтам, які не перебувають у критичному стані, а також вісім типу С — реанімобілів, які застосовуються у критичних ситуаціях.

Машини отримали центри екстренки Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини та Донеччини.

Закупівля та передача спеціалізованих автівок є частиною ширших зусиль ПРООН щодо зміцнення системи охорони здоров’я, спрямованих на відновлення та розвиток на місцевому рівні. Вона охоплює реформування екстреної медичної допомоги в Україні, посилення матеріально-технічної бази та підвищення кадрового потенціалу медичних закладів.

Ініціативу реалізовано в межах флагманського партнерства ПРООН та ЄС «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні».

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