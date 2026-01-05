ЄС готує закони для зменшення залежності від іноземних техногігантів у 2026 році
Європейська комісія планує в 2026 році запровадити низку законів про цифрову інфраструктуру, які мають єдину мету: зменшити залежність ЄС від іноземних, переважно американських технологічних компаній.
Про це повідомляє Euractiv.com.
За даними публікації, цей крок знову ставить Брюссель на шлях конфлікту з Вашингтоном.
Водночас адміністрація Трампа продемонструвала своє розчарування, погрожуючи ввести мита, запровадити економічні санкції та заборонити колишньому комісару ЄС Тьєррі Бретону та активістам громадянського суспільства країн Євросоюзу в’їзд до США.
«Брюссель стверджує, що ці заходи необхідні для зміцнення „цифрового суверенітету“. Однак американські чиновники та промислові групи все частіше розглядають їх як протекціоністські та потенційно репресивні», — йдеться в публікації.
Поділитися новиною
Також за темою
ЄС готує закони для зменшення залежності від іноземних техногігантів у 2026 році
Оренда чи купівля автівки для бізнесу у Польщі — що вигідніше
Чому автомобіль на індивідуальних номерах не випустять за кордон
Лідери українського ринку нових легковиків у 2025 році
120 мільярдів: xAI Ілона Маска та інші компанії-гіганти залізли в борги через ШІ
Apple змушена платити на 230% більше за оперативну пам’ять у топових iPhone 17