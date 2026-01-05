ЄС готує закони для зменшення залежності від іноземних техногігантів у 2026 році Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Європейська комісія планує в 2026 році запровадити низку законів про цифрову інфраструктуру, які мають єдину мету: зменшити залежність ЄС від іноземних, переважно американських технологічних компаній.

Про це повідомляє Euractiv.com

За даними публікації, цей крок знову ставить Брюссель на шлях конфлікту з Вашингтоном.

Водночас адміністрація Трампа продемонструвала своє розчарування, погрожуючи ввести мита, запровадити економічні санкції та заборонити колишньому комісару ЄС Тьєррі Бретону та активістам громадянського суспільства країн Євросоюзу в’їзд до США.

«Брюссель стверджує, що ці заходи необхідні для зміцнення „цифрового суверенітету“. Однак американські чиновники та промислові групи все частіше розглядають їх як протекціоністські та потенційно репресивні», — йдеться в публікації.

