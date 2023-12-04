ЄС готовий допомогти Україні розслідувати екологічні злочини рф: масштаби величезні — Finance.ua

ЄС готовий допомогти Україні розслідувати екологічні злочини рф: масштаби величезні
Європейський Союз готовий допомогти Україні в розслідуванні екологічних злочинів росії, оскільки їхній масштаб величезний, але правовий контекст цих злочинів не дуже визначений.
Про це пише DW з посиланням на заступника генерального директора директорату Єврокомісії з питань юстиції Нільса Берндта.
За його словами, «масштаби ймовірних екологічних злочинів, скоєних в Україні, величезні».
«Ми не можемо згадати чогось подібного з минулого. При цьому правовий контекст цих злочинів не дуже чіткий», — визнає він водночас.
Однак, за словами Берндта, Єврокомісія та профільні органи країн-членів ЄС готові допомогти Україні в розслідуванні можливих екологічних злочинів росії.
У цьому контексті Нільс Берндт також наголосив, що в сучасній історії вже є випадки, коли країни отримували компенсацію за заподіяну їм екологічну шкоду внаслідок військових конфліктів.
Як пише DW, збиток екології України внаслідок війни Київ оцінює в 56,7 мільярда євро. Країна посідає одне з перших місць у світі за площею замінованих територій — це 30% території.
Найбільшим злочином екоциду рф в Україні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець називає підрив дамби Каховської ГЕС у червні цього року, який вчинили російські військові.
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На відновлення лісів і національних парків, де тривають військові дії, піде щонайменше 20 років, каже міністр.
Також, за його даними, військові дії вже призвели «до додаткового викиду в атмосферу 150 мільйонів тонн парникових газів».
Українська влада не тільки фіксує збитки, яких російська армія, за їхніми оцінками, щоденно завдає природним ресурсам країни, а й документує конкретні дії, що до них призводять. Від початку війни Київ офіційно зафіксував 2900 таких злочинів.
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