ЄС готовий допомогти Україні розслідувати екологічні злочини рф: масштаби величезні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС готовий допомогти Україні розслідувати екологічні злочини рф: масштаби величезні

Світ
17
ЄС готовий допомогти Україні розслідувати екологічні злочини рф: масштаби величезні
ЄС готовий допомогти Україні розслідувати екологічні злочини рф: масштаби величезні, www.epravda.com
Європейський Союз готовий допомогти Україні в розслідуванні екологічних злочинів росії, оскільки їхній масштаб величезний, але правовий контекст цих злочинів не дуже визначений.
Про це пише DW з посиланням на заступника генерального директора директорату Єврокомісії з питань юстиції Нільса Берндта.
За його словами, «масштаби ймовірних екологічних злочинів, скоєних в Україні, величезні».
«Ми не можемо згадати чогось подібного з минулого. При цьому правовий контекст цих злочинів не дуже чіткий», — визнає він водночас.
Читайте також
Однак, за словами Берндта, Єврокомісія та профільні органи країн-членів ЄС готові допомогти Україні в розслідуванні можливих екологічних злочинів росії.
У цьому контексті Нільс Берндт також наголосив, що в сучасній історії вже є випадки, коли країни отримували компенсацію за заподіяну їм екологічну шкоду внаслідок військових конфліктів.
Як пише DW, збиток екології України внаслідок війни Київ оцінює в 56,7 мільярда євро. Країна посідає одне з перших місць у світі за площею замінованих територій — це 30% території.
Найбільшим злочином екоциду рф в Україні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець називає підрив дамби Каховської ГЕС у червні цього року, який вчинили російські військові.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

На відновлення лісів і національних парків, де тривають військові дії, піде щонайменше 20 років, каже міністр.
Також, за його даними, військові дії вже призвели «до додаткового викиду в атмосферу 150 мільйонів тонн парникових газів».
Українська влада не тільки фіксує збитки, яких російська армія, за їхніми оцінками, щоденно завдає природним ресурсам країни, а й документує конкретні дії, що до них призводять. Від початку війни Київ офіційно зафіксував 2900 таких злочинів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.