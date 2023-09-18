Екологічні збитки внаслідок вторгнення рф сягнули $57 мільярдів — Міндовкілля Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Екологічні збитки внаслідок вторгнення рф сягнули $57 мільярдів — Міндовкілля

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну довкіллю завдано шкоди на $57 мільярдів.

Як повідомляє Міндовкілля, про це під час засідання міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«За останні 2,5 місяця сума шкоди довкіллю зросла майже на $1,5 мільярда. Зараз вона складає $57 мільярдів. І це далеко не остаточні цифри», — йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр, наразі триває робота над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни.

Як повідомлялося, в Україні вже зафіксовано майже 2,5 тисячі випадків завдання шкоди довкіллю; Офіс генерального прокурора проводить розслідування за майже 200 фактами екологічних воєнних злочинів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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