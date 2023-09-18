Екологічні збитки внаслідок вторгнення рф сягнули $57 мільярдів — Міндовкілля — Finance.ua
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Екологічні збитки внаслідок вторгнення рф сягнули $57 мільярдів — Міндовкілля

Казна та Політика
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Екологічні збитки внаслідок вторгнення рф сягнули $57 мільярдів — Міндовкілля
Екологічні збитки внаслідок вторгнення рф сягнули $57 мільярдів — Міндовкілля
Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну довкіллю завдано шкоди на $57 мільярдів.
Як повідомляє Міндовкілля, про це під час засідання міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
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«За останні 2,5 місяця сума шкоди довкіллю зросла майже на $1,5 мільярда. Зараз вона складає $57 мільярдів. І це далеко не остаточні цифри», — йдеться у повідомленні.
Як зазначив міністр, наразі триває робота над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни.
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Як повідомлялося, в Україні вже зафіксовано майже 2,5 тисячі випадків завдання шкоди довкіллю; Офіс генерального прокурора проводить розслідування за майже 200 фактами екологічних воєнних злочинів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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