ЄС хоче заборонити своїм громадянам обіймати керівні посади у російських держкомпаніях – Bloomberg — Finance.ua

ЄС хоче заборонити своїм громадянам обіймати керівні посади у російських держкомпаніях – Bloomberg Вчора 20:32 — Фондовий ринок

ЄС хоче заборонити своїм громадянам обіймати керівні посади у російських держкомпаніях – Bloomberg

Європейський союз розглядає пропозицію Німеччини про заборону громадянам ЄС обіймати високі посади у російських державних компаніях.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Пропозиція, якщо вона буде офіційно подана Європейською комісією та підтримана всіма державами-членами, накине «широку сітку» на громадян ЄС. Як наслідок, це, ймовірно, зачепить колишнього канцлера Німеччини Ґерхарда Шредера, кажуть джерела. За повідомленнями німецьких ЗМІ, він очолює комітет акціонерів Nord Stream та раду директорів Nord Stream 2.

Пропозиція була висунута до того, як «Газпром» у вівторок оголосив про пошкодження газопроводу «Північний потік» поблизу данських вод. Німеччина та інші країни заявили, що підозрюють диверсію.

У травні Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної нафтової компанії «роснефть» після трьох місяців широких закликів до нього припинити зв’язки з президентом росії володимиром путіним через війну в Україні, нагадує агентство.

Інші колишні лідери ЄС, у тому числі Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон вийшли з рад директорів кількох російських компаній після вторгнення в Україну.

Пропонована заборона включатиме період поступового впровадження, сказав один із співрозмовників.

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