«єРибальство» додала близько 170 млн грн надходжень до державного бюджету

В Україні триває системна реформа рибного господарства, спрямована на впровадження європейських стандартів та формування прозорого і конкурентного ринку.

У рамках цих змін відбувається цифровізація процесів управління рибними ресурсами, запроваджуються прозорі механізми доступу та електронні аукціони, зокрема через систему єРибальство.

Це підвищує ефективність управління галуззю, зменшує корупційні ризики та зміцнює довіру інвесторів до сектору.

Про це сказав голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Система єРибальство забезпечила близько 170 млн грн додаткових надходжень до державного бюджету. Крім того, обговорювалася реалізація експериментального проєкту еІнспектор, спрямованого на модернізацію роботи рибоохоронних патрулів.

На форумі порушувалися питання наближення законодавства до права ЄС, розвитку аквакультури та промислового рибальства, підвищення інвестиційної привабливості сектору.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.