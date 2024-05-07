єОселя: як скористатися програмою іпотечного кредитування — Finance.ua
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єОселя: як скористатися програмою іпотечного кредитування

Особисті фінанси
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єОселя: як скористатися програмою іпотечного кредитування
єОселя: як скористатися програмою іпотечного кредитування
Зважаючи на те, що чимало українців втратили свій дім або були вимушені переміститися до більш безпечних регіонів, для багатьох стало актуальним питання дослідження пільгових умов кредитування. Тож фахівці Юридичного порадника ВПО допомогли розбиратися, як скористатися програмою іпотечного кредитування єОселя.
єОселя — це державна програма кредитування житла під фіксований відсоток, розмір якого варіюється залежно від приналежності заявників до певної пільгової категорії.
Так, наразі скористатися програмою можуть під:
3% річних:
  • військові та силовики, які внаслідок поранення під час бойових завдань отримали І-ІІ групу інвалідності та втратили свою посаду;
  • медичні (фахівці та професіонали), педагогічні та наукові (науково-педагогічні) працівники закладів державної або комунальної форми власності.
7% річних:
  • ветерани війни та члени їх сімей;
  • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї.
Як подати заяву на отримання іпотеки? Подати заяву для участі у єОселя можна онлайн у мобільному застосунку Дія у Розділі «Сервіси».
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Яким вимогам повинен відповідати заявник

Кандидати, які належать до категорій осіб, що можуть скористатися єОселею, мають відповідати вимогам:
  • вік 18−70 р. (включно);
  • бути платоспроможним;
  • у заявника та повнолітніх членів його сім'ї немає діючих пільгових державних іпотек та лізингу;
  • заявник та члени його сім'ї не належать до осіб під санкціями та не перебувати у реєстрі олігархів;
  • не мати у власності понад 52,5 кв. м. для сім'ї з однієї особи та 21 кв. м. — на кожного наступного члена сім'ї (не враховуються об'єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій та/або тимчасово окупованих рф, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, відповідно до Переліку).

Що треба знати

Мінімальний перший внесок становить не менш, ніж 20% вартості житла;
Термін іпотеки — 20 р.
Предмет іпотеки (тобто, придбане житло) обов’язково підлягає страхуванню на повну оціночну вартість. За бажанням позичальника житло може бути додатково застраховане від ризиків пошкодження житла внаслідок бойових дій.
Позичальник несе витрати пов’язані з оформленням права власності на житло, страхуванням, оцінкою вартості предмета іпотеки та послугами нотаріуса.
Максимальна сума кредиту нормативним актом не встановлена, банки визначають її самостійно.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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