ЄК на рік продовжує захист для українських біженців — Finance.ua

ЄК на рік продовжує захист для українських біженців Вчора 21:02 — Особисті фінанси

ЄК на рік продовжує захист для українських біженців

Єврокомісія продовжує дію механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, ще на один рік — до березня 2024 року.

Про це у Брюсселі 10 жовтня повідомила європейський комісар із питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

«Сьогодні вранці ми прокинулися, почувши, як падають бомби на Київ, Одесу, Львів та інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні та демонструвати солідарність з українцями. Сьогодні ми говоримо про підтримку ЄС, яку ми надаємо українським біженцям у ЄС і тим, хто хотів би повернутися додому, тому сьогодні я маю два оголошення... Я хочу оголосити, що Директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024. Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає можливість чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС», — заявила єврокомісар.

За словами Йоханссон, ЄС завжди знову прийме і продовжить захищати українців, які планують повернутися додому, якщо ситуація зміниться, і їм доведеться знову залишати країну.

Вона пояснила, що у разі повернення біженців із ЄС на тривалий період часу статус біженця втрачає чинність.

«Але багато хто з біженців бояться вийти з реєстру, тому що їм, можливо, знову доведеться тікати, і ми це розуміємо. Тому ми вирішили, що вам не потрібно виходити з реєстру — ви можете залишити за собою документи про тимчасовий захист, які ви отримали. Все, що ви повинні зробити, так це повідомити національним або місцевим органам влади за місцем перебування, що ви повертаєтеся до України. Але вам не потрібно віддавати вашу картку, і ви можете залишити за собою реєстрацію», — зазначила Йоханссон.

Єврокомісар нагадала, що з початку вторгнення ЄС надав захист усім, хто їхав до ЄС, активізувавши в березні 2022 року дію Директиви про тимчасовий захист.

«Сьогодні 4 млн осіб перебувають під парасолькою цієї Директиви, що дає можливість надавати підтримку у пошуку житла, охороні здоров’я та можливість вийти на ринок праці», — розповіла вона.

Йоханссон також анонсувала запуск проекту «Пул талантів», щоб надати українцям, які перебувають у ЄС, найкращий доступ до ринку праці.

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