В Україні можливі перебої з енергоживленням, треба бути готовими до віялових відключень — ОП — Finance.ua

В Україні можливі перебої з енергоживленням, треба бути готовими до віялових відключень — ОП Вчора 13:00 — Енергетика

В Україні можливі перебої з енергоживленням, треба бути готовими до віялових відключень — ОП

Унаслідок масованих обстрілів по Україні в містах та інших населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Потрібно бути готовими до наслідків, аж до віялових відключень.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Зранку 10 жовтня російсько-окупаційні війська ціляться ракетами по енергетичних об’єктах та цивільній критичній інфраструктурі.

Доповнено о 11:48. За даними уряду, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені.

Так, удари по інфраструктурних об’єктах підтвердили у Києві, Київській, Львівській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях. На Полтавщині, Тернопільщині у Харкові та Львові — перебої зі світлом та водою.

В «Укренерго» запевнили , що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.

Однак в ОП попереджають, що масові атаки росіян можуть вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попередив про тимчасові перебої зі світлом, водопостачанням та зв’язком.

«Головна мета цих воєнних злочинців: посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти», — запевнив прем’єр.

Президент Володимир Зеленський наголосив , що в окупантів зараз дві мішені: енергообʼєкти по всій країні та люди.

«Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», — зазначив він.

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