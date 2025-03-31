ЄІБ спрямував €50 мільйонів на модернізацію Укрзалізниці — Finance.ua

ЄІБ спрямував €50 мільйонів на модернізацію Укрзалізниці Сьогодні 19:35

ЄІБ спрямував €50 мільйонів на модернізацію Укрзалізниці

Віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба підписав документ щодо передачі АТ «Укрзалізниця» 50 млн євро від ЄІБ для модернізації ключових залізничних пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

«Ми вітаємо рішення спрямувати 50 млн євро підтримки від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших пунктів прикордонного контролю поїздів. Це важливий крок для відновлення та розвитку прикордонної інфраструктури. Ініціатива відкриє нові можливості для вантажних перевезень та ще більше наблизить нас до інтеграції з Європейським Союзом», — зазначив Кулеба.

Зауважується, що це остання частина фінансування ЄІБ розміром у 150 млн євро, спрямованого на модернізацію української залізниці, що було погоджено у 2016 році.

У міністерстві нагадали, що перший транш, у розмірі 100 млн євро передано Укрзалізниці у 2022 році в рамках термінового реагування ЄІБ на підтримку України. Тоді на меті було посприяти аварійному ремонту та відновленню основних залізничних послуг.

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Так, 50 млн євро буде спрямовано на спільні проєкти з ЄС у межах програми Connecting Europe Facility 2022. Йдеться про розвиток прикордонної інфраструктури та модернізацію залізничних пунктів пропуску, зокрема, Ягодин — Дорогуськ (кордон з Польщею), Мостиська І та ІІ — Медика (Польща), Чоп — Чієрна над Тисою / Захонь (Словаччина /Угорщина) та Вадул-Сірет — Дорнешти (Румунія).

У міністерстві вважають, що це дозволить посилити інтеграцію України з європейською транспортною мережею, підвищити пропускну здатність на західному напрямку та скоротити час перетину кордону.

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