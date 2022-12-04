ЄІБ допоможе столичному метрополітену позбутися російських вагонів — Finance.ua

ЄІБ допоможе столичному метрополітену позбутися російських вагонів Сьогодні 01:24 — Казна та Політика

ЄІБ допоможе столичному метрополітену позбутися російських вагонів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та місто Київ підписали меморандум про взаєморозуміння з метою координації подальшої співпраці щодо фінансування та підготовки пріоритетних інвестиційних проєктів у післявоєнній відбудові столиці України.

Про це повідомляє сайт ЄІБ

«Підписаний під час Київського інвестиційного форуму 2022 у Брюсселі меморандум створює основу для подальшої співпраці між містом Києвом та ЄІБ, банком Європейського Союзу, щодо проєктів, які сприятимуть стійкості, зростанню та сталому розвитку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидві сторони співпрацюватимуть з метою забезпечення «проведення вкрай необхідних робіт з розвитку транспортної інфраструктури міста, у тому числі модернізації рухомого складу Київського метрополітену». «Поточна оціночна вартість проєкту становить 450 млн євро і він має на меті допомогти Києву позбутися залежності від російського рухомого складу метрополітену та пов’язаних з ним запасних частин. Наразі 80% вагонів метрополітену — російського виробництва, і більш ніж половина з них потребують модернізації, оновлення або заміни», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Київ та EIB Global, підрозділ Групи ЄІБ з розвитку, розпочнуть підготовку низки інших проєктів, що мають життєво важливе значення для сталого міського розвитку міста, «таких як розширення Київського метрополітену орієнтовною вартістю понад 500 млн євро та реконструкція соціального житла, що постраждало від російських бомбардувань».

Як відомо, з початку незаконного повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Група ЄІБ надала Уряду України понад 1,7 млрд євро для задоволення нагальних фінансових потреб країни та підтримки негайної реконструкції.

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Укрінформ За матеріалами:

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