Єгипет скасував контракти на українське зерно, підписані ще до війни – Reuters — Finance.ua

Єгипет скасував контракти на українське зерно, підписані ще до війни – Reuters Вчора 12:21

Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Раніше видання повідомляло, що близько 300 тисяч тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні. Один вантаж застряг у порту, а чотири інших не були завантажені.

Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов’язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.

Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для перевезення вантажів за необхідністю.

Нагадаємо, минулого тижня Україна, Туречччина, ООН та росія підписали угоду про відновлення експорту зерна та добрив Чорним морем. Не зрозуміло, чи були контракти GASC скасовані до того, як було узгоджено угоду про відновлення доставки.

Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи витрати на доставку, заявляли тоді трейдери.

Після того як війна прискорила зростання світових цін на зерно, у квітні GASC заплатила 494,25 дол. за тонну пшениці.

За словами трейдерів, п’ятий завантажений вантаж застряг в українському порту Чорноморськ. Очікується, що він піде, коли отримає «зелене світло» від офіційних осіб порту.

Економічна Правда За матеріалами:

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