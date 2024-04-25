єЧерга для автобусів запрацювала на пунктах пропуску з Молдовою — Finance.ua

єЧерга для автобусів запрацювала на пунктах пропуску з Молдовою Сьогодні 07:41

єЧерга для автобусів запрацювала на пунктах пропуску з Молдовою

У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень з 24 квітня вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги єЧерга.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Одне із ключових завдань реформи, щоб кожен автобус перетинав кордон вчасно, а пасажири не змушені були чекати годинами перед кордоном. Для цього ми поступово запроваджуємо можливість обирати час перетину кордону для кожного автобусу відповідно до його розкладу руху. Понад місяць така опція працює на пункті пропуску „Ягодин — Дорогуськ“ з Польщею, де їдуть лише регулярні автобуси, і там ми вже бачимо результат. Кількість автобусів, що перетинають кордон за добу, не зменшилась, натомість всі їдуть відповідно до вказаного часу», — підкреслив Віце-прем'єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до «Мамалига — Крива» та «Могилів-Подільський — Отач» додадуться:

«Виноградівка — Вулканешти»

«Малоярославець 1 — Чадир-Лунга»



«Нові Трояни — Чадир-Лунга»



«Рені - Джурджулешти»



«Серпневе 1 — Басараб‘яска»



«Старокозаче — Тудора»



«Табаки — Мирне»



«Росошани — Бричень»



Згодом, така можливість буде доступна на пункті пропуску «Паланка — Маяки — Удобне».

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у серпні минулого року послуга єЧерга була масштабована на автобуси.

Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску для автобусів.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту — створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски.

На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.

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