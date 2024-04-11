ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні — Finance.ua

ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні
ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні зокрема процентна ставка за основними операціями рефінансування, а також процентні ставки за маржинальним кредитуванням та депозитними операціями залишаться незмінними на рівні 4,50%, 4,75% та 4,00% відповідно.
Про це йдеться у повідомленні ЄЦБ.
Політики заявили, що зниження ставок буде доцільним, якщо інфляційні перспективи, динаміка базової інфляції та сила трансмісії монетарної політики ще більше посилять впевненість у тому, що інфляція наближається до цільового показника.
Зазначається, що інфляція продовжує знижуватися, що зумовлено зниженням цін на продукти харчування та товари. Більшість показників базової інфляції послаблюються, зростання заробітної плати поступово сповільнюється, а підприємства поглинають частину зростання витрат на оплату праці у своїх прибутках.
Умови фінансування залишаються обмежувальними, а нещодавнє підвищення відсоткових ставок продовжує тиснути на попит, що сприяє зниженню інфляції.
Однак внутрішній ціновий тиск залишається сильним і утримує інфляцію цін на послуги на високому рівні.
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