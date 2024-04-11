ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні — Finance.ua

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ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні

Кредит&Депозит
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ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні
ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні
ЄЦБ зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні зокрема процентна ставка за основними операціями рефінансування, а також процентні ставки за маржинальним кредитуванням та депозитними операціями залишаться незмінними на рівні 4,50%, 4,75% та 4,00% відповідно.
Про це йдеться у повідомленні ЄЦБ.
Політики заявили, що зниження ставок буде доцільним, якщо інфляційні перспективи, динаміка базової інфляції та сила трансмісії монетарної політики ще більше посилять впевненість у тому, що інфляція наближається до цільового показника.
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Зазначається, що інфляція продовжує знижуватися, що зумовлено зниженням цін на продукти харчування та товари. Більшість показників базової інфляції послаблюються, зростання заробітної плати поступово сповільнюється, а підприємства поглинають частину зростання витрат на оплату праці у своїх прибутках.
Умови фінансування залишаються обмежувальними, а нещодавнє підвищення відсоткових ставок продовжує тиснути на попит, що сприяє зниженню інфляції.
Однак внутрішній ціновий тиск залишається сильним і утримує інфляцію цін на послуги на високому рівні.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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